Burmistrz zatrudni nowego kierownika. Szczere do bólu ogłoszenie o pracę

"Jeśli nie boisz się wyzwań, telefonów z informacjami, 'że jesteś złodziejem, idiotą i ku..ą'. Masz tzw. 'jaja' - to jest wymarzona praca dla ciebie" - pisze Edyta Zbieć na Facebooku. "Jeśli wiesz, że budżet miasta to ograniczone środki na łatanie dziur i równanie dróg, a do tego potrafisz to wytłumaczyć ludziom w sposób przystępny i kulturalny - to wymarzona praca dla ciebie" - dodaje pani burmistrz.