Byłem w niemieckim supermarkecie. Półki uginały się pod produktami z Polski

Jestem w Niemczech, przy kasie obsługuje mnie Niemka, większość klientów to Niemcy, ale na półkach produkty prosto z Polski - soki Tymbark, batoniki Princessa, syropy Herbapol, "Raczki", jest nawet wieprzowina do smarowania. Słowem - prawie jak w polskim sklepie. Tylko ceny niemieckie.

Trafiłem na całą alejkę z produktami "made in Poland" (a właściwie to "Hergestellt in Polen"). To spore zaskoczenie - Niemcy nieczęsto mogą dostać artykuły od polskich marek w sklepach największych sieci handlowych. Co mogą więc kupić nasi zachodni sąsiedzi w tej konkretnej Edece? Sporo jest produktów firmy Wawel - na półkach można znaleźć na przykład "Raczki" czy cukierki "Fresh & Fruity". Jest też "Mieszanka krakowska".