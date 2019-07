Polskie restauracje wożą pizzę do Niemiec. "Nawet kilka zleceń dziennie"

W niemieckich miejscowościach przy granicy z Polską niewiele jest restauracji. Niemcy wolą zamawiać jedzenie w Polsce. Co prawda polskie pizzerie doliczają opłatę za dojazd, ale kwoty nie robią na Niemcach wrażenia. - Mamy nawet kilka zleceń dziennie - słyszymy w restauracji z Gryfina.

Również pizzerii Koszyk & Koszyk z Gryfina dość często zdarzą się zlecenia z Niemiec. - Choć najczęściej jest tak, że zamawiają Polacy mieszkający po niemieckiej stronie. Czasem kilka razy w tygodniu. Niemcy dzwonią rzadziej, może raz w miesiącu. Za to chętnie po prostu do nas przyjeżdżają i jedzą na miejscu - słyszymy w restauracji.

- Oczywiście, dowozimy - słyszymy w "Hallo Pizza ", kolejnej pizzerii z Gryfina. - Do Mescherina, Geesow, do Gartz. O szczegółach już jednak pracownicy restauracji rozmawiać nie chcą.

- Czemu Niemcy lub mieszkający w Niemczech Polacy zamawiają u nas pizzę? Powody są dwa, oba dosyć oczywiste. Po pierwsze, w tym rejonie pizzerii w Niemczech właściwie nie ma. Po drugie, pizza u nas jest dobra i dosyć tania. Trzydziestocentymetrowa pizza kosztuje u nas nawet kilkanaście złotych, to dla Niemców grosze. Nawet jak doliczy się do tego kilkanaście złotych za dojazd, to jest to dla nich ciągle niezwykle tanio. Nic dziwnego, że nie chce im się gotować - słyszymy od pracowniczki jednej z pizzerii z Gryfina.

Zachodniopomorska specjalność

Co ciekawe, nie wszystkie przygraniczne miejscowości wyczuły biznes w dowożeniu jedzenia za granicę. To raczej zachodniopomorska specjalność, bo na Dolnym Śląsku usługa już popularna nie jest. - Dowózki do Niemiec? Nie, nic takiego nie mamy w ofercie - słyszymy w jednej z pizzerii w Zgorzelcu. To dolnośląskie miasto jest położone tuż przy niemieckim 50-tysięcznym Görlitz. By się w nim znaleźć, wystarczy z polskiej miejscowości przejść mostem.