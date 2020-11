Byli pracownicy Biedronki przegrali proces i muszą zapłacić. Trwa zbiórka w internecie

Przedmiotem postępowania sądowego w przypadku wspomnianych pracowników nie były roszczenia ze stosunku pracy. Sprawa dotyczyła naruszenia dóbr osobistych w postaci godności i prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w czasie zatrudnienia skarżących (do sierpnia 2004 roku) w sklepach należących do sieci Biedronek.