Byli pracownicy Biedronki przegrali w sądzie. Nie stać ich na kasację. Liczą na Rzecznika Praw Obywatelskich

Byłych pracowników Biedronki nie stać na kasację przegranego procesu - pisze "Gazeta Wyborcza". Sąd oddalił ich pozew w związku z łamaniem praw pracowniczych i przepisów BHP przed 15 lat.

Ci, którzy poszli do sądu 15 lat temu, wygrywali procesy, a składy sędziowskie przyznawały, że dochodziło do wyzysku i pracy w skandalicznych warunkach.

Nie zgadzają się z wyrokiem, ale nie stać ich na kasację. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak mówią byli pracownicy Biedronki RPO wystąpił do sądu o akta z ubiegłorocznego postępowania. "Będzie je analizował. Co oczywiście nie oznacza, że wniesie kasację lub skargę, ale jest chociaż na to nadzieja". Ale tylko jego skarga pozwoli kontynuować proces bez ponoszenia kosztów sądowych.