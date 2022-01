Byliśmy w bezobsługowej Żabce. Tak robi się zakupy bez kasjerów

Bez kolejek, bez slalomu między półkami, bez pani, która przy kasie przypomniała sobie, że nosi w portmonetce grosze, których z chęcią by się pozbyła. W bezobsługowej Żabce niepoganiany spędzisz tyle czasu, ile potrzebujesz. Towary zapakujesz od razu do torby, a jeśli się pomylisz lub rozmyślisz, to nic nie szkodzi. Każdy twój ruch śledzi kilkadziesiąt kamer, więc jeśli odłożysz towar tam, skąd go wziąłeś, to nie znajdziesz go finalnie na rachunku.