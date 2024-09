Świnoujście zwróciło się do Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście o udostępnienie już istniejących analiz dotyczących powstania terminalu kontenerowego. Warto zauważyć, że istnieje nierównowaga w zaangażowaniu różnych podmiotów, co wpłynęło na czas i środki przeznaczane na tę inwestycję. Grobelny wyjaśnia, że analiza dokumentów jest kluczowa, ponieważ mogą zawierać dane, które od czasu sporządzenia mogły się zdezaktualizować. Podkreśla, że czas na ekspertyzy jest bardzo ograniczony – wyniesie jedynie cztery miesiące. To oznacza, że eksperci będą musieli oprzeć się głównie na istniejących danych, co może wpłynąć na głębokość analiz.