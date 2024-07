"Koniec biznesu". Przedsiębiorcy załamani sezonem turystycznym

Rzeczywiście, położona kilka przecznic dalej od wybrzeża Żabka przeżywa oblężenie niezależnie od pory dnia. Kolejki do kas sięgają kilku metrów. Większość klientów zaopatruje się w napoje, świeże owoce i alkohol. - Ojro czy złotówki? - to pytanie niesie się co chwilę po sklepie. Sprzedawczynie mają pełne ręce roboty tym bardziej, że wiele osób zamawia również hot dogi. Tak zaopatrzeni klienci ruszają w kierunku promenady.