Ceny biletów w Kolejach Mazowieckich w górę. Rusza zbiórka podpisów pod petycją o obniżkę

Z kolei Martyna Jałoszyńska z warszawskich struktur Razem stwierdziła, że taka polityka szkodzi nie tylko dojeżdżającym do stolicy do pracy, ale też mieszkańcom Warszawy. - Do stolicy już teraz wjeżdża codziennie ponad pół miliona samochodów. Droższe bilety oznaczają, że będzie ich jeszcze więcej. W Warszawie i tak mamy problem z jakością powietrza, teraz ten problem się pogłębi - przekonywała. - Nie zgadzamy się na taką politykę transportową. Dlatego rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod petycją, w której domagamy się powrotu do cen ze stycznia 2022. Chcemy także zwołania nadzwyczajnej sesji sejmiku w tej sprawie - poinformowała.