Ceny ciepła są zamrożone, ale nie na długo. W 2024 r. czeka nas zaskoczenie

Już wkrótce rozpocznie się sezon grzewczy. Temperatury na zewnątrz spadną, a my rozkręcimy kaloryfery, by ogrzać domy i mieszkania. Tymczasem mrożenie cen ciepła przewidziane jest tylko do końca tego roku. Już wkrótce rachunki 15 mln Polaków zostaną uwolnione.