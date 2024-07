Ceny jaj mogą wzrosnąć. Branża ostrzega przed przepisami UE

Maciej Ptaszyński, prezes PIH, zaznaczył, że jeśli ceny jaj oraz produktów, które je zawierają, wzrosną, to w "dłuższej perspektywie stanie się to czynnikiem proinflacyjnym". Branża stoi na stanowisku, że nie trzeba zmieniać obecnych przepisów, ponieważ regulacje już teraz pozwalają na pełną identyfikowalność jaj. Tymczasem właśnie to jest celem unijnej propozycji.