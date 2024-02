Jaja za 3 zł w dyskoncie. Ekspert mówi, ile powinno kosztować jajko

- Uczciwie byłoby zmieniać produkty, które lądują w koszyku "Faktu", aby sklepy nie mogły się na to przygotować. Apeluję, aby wyrzucić z koszyka wódkę, bo to jest szkodliwe dla społeczeństwa. W tych ostatnich promocjach małpki były znacznie droższe niż pół litra. Doszło do tego, że akcyza jest droższa niż sama wódka. Zamiast tego można wrzucić wodę mineralną czy coś świeżego do kanapek - przekonuje Mundry.