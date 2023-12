Ceny karpia i innych ryb w górę. Ile zapłacimy za kilogram świeżej ryby?

Przez ostatnie dwa lata ceny karpia przed świętami Bożego Narodzenia osiągały rekordowe poziomy - czytamy w "Fakcie". W 2021 roku za karpia kupowanego bezpośrednio od hodowcy trzeba było zapłacić do 20 złotych za kilogram, rok później cena wzrosła do prawie 30 złotych za kilogram. Trudno jednak wyobrazić sobie, by na wigilijnym stole miało zabraknąć tradycyjnej ryby.