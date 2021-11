Karpi będzie dużo mniej. Ceny pójdą ostro w górę

Gospodarstwa zmagają się efektami suszy atmosferycznej. Jak czytamy w "Fakcie", karp do ryba 3-letnia, tyle czasu potrzebuje, by dojrzeć. Jak tłumaczą hodowcy, w 2019 r. było mało narybku, w kolejny zaś niewiele ryb dwuletnich. To przełoży się na mniejszą liczbę dorosłych karpii hodowlanych.