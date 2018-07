Ceny kawy na świecie spadają. A w Polsce drogo jak nigdy

Kawa na światowych rynkach kosztuje już tylko połowę ceny sprzed siedmiu lat. A Polacy płacą za nią najwięcej w historii.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kawa w lokalach jest sprzedawana nawet ze stukrotną przebitką (Pixabay.com)

Chodzenie do kawiarni, nawet kilka razy dziennie, jest częstym zjawiskiem na Zachodzie. Nic dziwnego. Cena espresso to zwykle 1-2 euro za filiżankę. Gdyby u nas ustawić jej cenę na podobnym poziomie, ale w złotówkach, to pewnie też zyskałaby na popularności.

Tymczasem w kawiarniach nad Wisłą płacimy za czarny napój nawet stukrotność ceny ziaren, które posłużyły do jej przygotowania. Dlaczego tak się dzieje?

Cenę kawy wyznacza kurs mieszanki Arabiki (składają się na nie ziarna z 19 krajów) na giełdzie ICE. Obecnie jej cena to 1,12 dolara za funt (czyli ok. 450 g). Kilogram nasion kawy kosztuje więc od 8,7 do 10 zł za kg. To o jedną piątą mniej niż w pierwszej połowie ubiegłego roku.

Historycznym szczytem ceny kawy było 18,8 zł za kg we wrześniu 2011 r. To już przeszłość, bo na rynku jest duża podaż kofeinowego napoju. Rekordowe zbiory spodziewane są w Brazylii (44,5 mln worków po 60 kg) czy w Wietnamie (prawie 30 mln worków). Ogółem światowa produkcja kawy wyniesie w tym sezonie 2018/19 ok. 171 mln worków, czyli o 11,4 mln więcej niż w poprzednim.

Czytaj też: Kawa z ludzkim mlekiem

A jak jest w Polsce? Drogo. I to bardzo. Według GUS w maju tego roku opakowanie 250 gram kawy mielonej kosztowało 7,44 zł. Czyli aż 29,76 zł za kilogram. Czyli 4 proc. więcej niż rok temu i ponad 8 proc. niż przed dwoma laty.

Ruch w Green Caffe Nero po sytuacji z zatruciami nie spadł aż tak bardzo. "Mniej więcej o 5, 6 proc."

Co więcej, cena kawy w detalu jest zbliżona do poziomu z 2012 r. Kilogram zmielonych ziaren kosztował wtedy nieco ponad 30 zł. Ale na rynkach jego cena oscylowała nawet powyżej 18 zł, a nie niecałe 10, jak obecnie.

Winą jest panujący na rynku oligopol. Według analiz byłego Ministerstwa Skarbu w Polsce 75 proc. rynku należy do pięciu największych globalnych przetwórców żywności. Dlatego obniżek możemy spodziewać się raczej nieprędko.

Efekt? Kawa na wynos kosztuje u nas mniej więcej 10 zł. Jeśli jest czarna kawa bez dodatków, to na jej zrobienie zużyto ok. 10-15 gramów palonego już ziarna. Czyli przebicie na cenie jest niemal stukrotne.

I tak pointa doskonale wystarczy zamiast małej czarnej.