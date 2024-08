Będzie uchwała ws. zakazu sprzedaży alkoholu w nocy. Trzaskowski zdecydował

Jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że wprowadzenie zakazu jest przesądzone, ponieważ decydujące zdanie należy do Rady Warszawy. Jednak "Gazeta Wyborcza" zwraca uwagę, że rzadko zdarza się, aby radni rządzącej miastem Koalicji Obywatelskiej nie poparli projektu Trzaskowskiego .

- Wynika to ze względów praktycznych i rozmów z przedsiębiorcami. Jest mnóstwo sklepów, np. Żabek, które są czynne do godz. 23. Gdyby zakaz obowiązywał wcześniej, musieliby na tę godzinę zakrywać alkohol, zamykać lodówki. To po prostu wynika z czystej pragmatyki - argumentowała Beuth.