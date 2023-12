Ceny mieszkań na rynku wtórnym biją kolejne rekordy. Polacy przepłacają, bo nie mają wyboru

W związku z tym, że ceny mieszkań z rynku wtórnego oraz pierwotnego rosną, to wzrosła też średnia kwota udzielanej przez banki hipoteki. Obecnie wynosi ona 394,86 tys. zł i jest wyższa o 21,6 proc. niż przed rokiem. Wysokie kwoty kredytu wiążą się także z wysokimi kosztami zobowiązania i ratami. To może odbić się na portfelach kredytobiorców, tak jak miało to miejsce w pandemii, kiedy RPP po gwałtownej obniżce stóp i utrzymywaniu ich na takim poziomie przez kilkanaście miesięcy, nagle zaczęła je podnosić.