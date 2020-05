Ceny nowalijek wystrzeliły. Jest jeszcze drożej niż przed rokiem

Powód? Jak mówi "Faktowi" Jakub Olipra z banku Credit Agricole, przyczynami są panująca w Polsce susza i brak rąk do pracy. We znaki dało się zamknięcie granic, podyktowane epidemią koronawirusa. To z tego powodu Ukraińcy - którzy od kilku lat stanowili bardzo duży odsetek osób pracujących przy zbiorach - wrócili do kraju i dziś do pracy na polu chętnych jest dużo mniej.