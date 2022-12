Ceny paliw przed świętami. Oto czego można spodziewać się na stacjach

Szanse na spadki na stacjach maleją

Analitycy portalu przypominają, że w mijającym tygodniu wzrosły ceny wszystkich gatunków paliw w hurcie. Średnia hurtowa cena benzyny 95-oktanowej wynosi 5770 zł za metr sześcienny, o 53 zł więcej niż w miniony weekend. Benzyna Pb98 w tym czasie podrożała o 140 zł, do 6120 zł za metr sześcienny. W przypadku diesla podwyżka sięgnęła 290 zł za metr sześcienny, windując cenę do 6832 zł, a w przypadku oleju opałowego - 305 zł, do 5640 zł.