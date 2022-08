Ceny paliw w dół. Kolejne dobre wieści dla kierowców

O cenach sprzed roku możemy pomarzyć

Choć paliwa są już sporo tańsze w porównaniu z czerwcem, gdy sięgały już ośmiu złotych za litr, to i tak daleko im do cen sprzed roku czy dwóch. Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego średnia cena benzyny Pb95 w 2021 roku wynosiła jedynie 5,44 zł za litr, a w 2020 roku było to zaledwie 4,41 zł.