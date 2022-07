Ceny paliw w wakacje. "Na przełomie lipca i sierpnia będzie najtaniej"

- Może się okazać, że najtańszy będzie przełom lipca i sierpnia, bo do końca miesiąca będą wchodziły korekty cen na rynku hurtowym - powiedziała w programie "Newsroom WP" Urszula Cieślak, analityk BM Reflex. – To co w tej chwili kształtuje poziom cen paliw, to jest spodziewana recesja i w związku z tym spadek cen. Musimy jednak pamiętać, że żyjemy w stanie dużej niepewności i zbilansowania popytowo-podażowego w związku z wojną w Ukrainie. Wojna i w konsekwencji embargo na rosyjską ropę będzie realizowane przez kraje europejskie pod koniec roku. Koniec lata i początek jesieni to sezon aktywnych huraganów nad Zatoką Meksykańską i tu też mogą wystąpić zakłócenia w dostawach na rynku amerykańskim. Dlatego koniec wakacji może przynieść podwyżki, zwłaszcza jeśli chodzi o olej napędowy.

