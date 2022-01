Ceny paliw znowu w górę. Co nas czeka w kolejnych tygodniach?

Paliwa będą tańsze?

Co nas czeka w kolejnych tygodniach? Przede wszystkim od lutego wchodzi w życie jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej rządu, czyli obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. Miało to przynieść spadek cen na stacjach w okolice 5,20 zł według deklaracji prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka.