Ceny pietruszki wystrzelą? Niepokojąca prognoza

W piątek na rynku hurtowym w Broniszach za kilogram pietruszki trzeba było zapłacić od 6 zł do 9 zł za kilogram. Serwis warzywa.pl wskazuje jednak, że tegoroczny sezon wykazuje wiele podobieństw z tym z 2019 r. Wówczas, tak samo jak w tym roku, w połowie kwietnia pietruszka kosztowała około 7-9 zł/kg, by już w lipcu jej ceny wystrzeliły do poziomu 18 zł za kilogram.