Ponad 100 dolarów za baryłkę ropy. Wystarczyło jedno zdanie Putina

We wtorek rano notowania ropy Brent rosły. Baryłka podrożała o ponad 2 proc., do przeszło 100 dol. Zwyżkowała także ropa WTI, do blisko 96,5 dol. za baryłkę. We wtorek po południu cena baryłki Brent wzrosła o 6,4 proc. do prawie 105 dol. Z kolei amerykańska ropa WTI podrożała o ponad 6,7 proc. do ponad 100 dol. za baryłkę.