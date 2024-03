Ceny Spotify znów w górę? Zaskakujący skutek planów rządu

Z kolei cena pakietu Premium Individual wzrośnie z 19,99 zł do 23,99 zł miesięcznie. Spotify Premium Duo to po podwyżce wydatek rzędu 30,99 zł miesięcznie. Natomiast pakiet Premium Student zanotował wzrost ceny aż o 30 proc. do 12,99 zł miesięcznie.