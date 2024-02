Oszustwo "na Spotify". Trzymaj się tych zasad, a nie stracisz pieniędzy

Oszuści podszywają się pod Spotify. Zachowaj ostrożność

Wyjaśnili, że za pośrednictwem fałszywych stron oszuści wyłudzają dane logowania do serwisu muzycznego wraz z danymi do karty płatniczej potencjalnej ofiary, co w konsekwencji prowadzi do kradzieży pieniędzy. Przekazali też, jak się bronić przed atakami oszustów. Należy zachować spokój i nie reagować pod wpływem emocji.