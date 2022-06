Ceny węgla oszalały. "Na zimę pójdziemy mieszkać do rodziców"

W 2020 r. rosyjski węgiel odpowiadał za ok. 72 proc. importowanego surowca do Polski, z czego niemal 100 proc. stanowił węgiel kamienny. Odpowiadał on za niemal 15 proc. krajowej konsumpcji i w większości był kierowany do gospodarstw domowych - wskazywałe dane Agencji Rozwoju Przemysłu. Według ARP nawet ponad 80 proc. węgla kamiennego trafia na opał do odbiorców prywatnych.