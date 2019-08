Ceny za ekoprodukty zawsze będą wyższe

Moda na produkty eko dopiero kiełkuje. Ale ekoprodukty to czasem konieczność, o czym wiedzą alergicy czy rodzice dzieci mających problemy zdrowotne. Eko wciąż jednak wiąże się z jednym: wyższymi cenami. I, zdaniem ekspertów, to się raczej nie zmieni.

Co trzeci dorosły konsument interesuje się kategorią produktów ekologicznych - to wynik badania firmy Nielsen, o których pisze "Rzeczpospolita". Zainteresowanie towarami eko zaczyna się od produktów spożywczych i rozszerza najpierw na kosmetyki, a potem chemię i środki piorące.

Wśród kosmetyków największe zainteresowanie dotyczy produktów do pielęgnacji twarzy i kosmetyków dla dzieci. Natomiast, jak tłumaczy Agnieszka Krzesińska-Jagiełło, Client Business Partner w Nielsen Polska, w przypadku chemii to produkty do czyszczenia szyb i środki czystości.