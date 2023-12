Chcą obowiązku jazdy na "zimówkach". Jest apel w tej sprawie

Kar nie ma, ale kierowcy dbają o bezpieczeństwo

Rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński cytowany przez dziennikarzy Money.pl zaznaczył, że Polska należy do krajów, w których nie ma przepisów nakładających na kierujących pojazdami używanie ogumienia dostosowanego do warunków pogodowych, co - jak podkreślił - nie oznacza, że Polacy nie stosują się do tej praktyki.