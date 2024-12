Chcesz kupić dom w Niemczech? Tyle musisz zarabiać

Zakup domu to poważna inwestycja. Ekspert wyjaśnia, jakie dochody są potrzebne, by pozwolić sobie na dom o wartości 300 tys. euro.

Zakup nieruchomości to nie tylko cena zakupu, ale także dodatkowe koszty, takie jak podatek od nabycia. W Niemczech podatek ten różni się w zależności od landu, od 3,5 proc. w Bawarii do 6,5 proc. w Szlezwiku-Holsztynie, Nadrenii Północnej-Westfalii, Saarze i Brandenburgii. Dla Badenii-Wirtembergii wynosi on 5 proc.

Koszty utrzymania i kredyt

Przy zakupie nieruchomości na własny użytek ważne jest, by mieć odpowiednie dochody. Ekspert w rozmowie z portalem chip.de zaleca, by nie przeznaczać więcej niż 40 proc. dochodu netto na spłatę kredytu, odsetki i raty. Przyjęto, że oprocentowanie wynosi 4 proc. rocznie, a okres spłaty to 30 lat.

Dla domu o wartości 300 tys. euro, przy założeniu, że 10 proc. kosztów dodatkowych jest pokryte z oszczędności, miesięczna rata wynosi 1 419,91 euro.

Oznacza to, że dochód netto powinien wynosić co najmniej 3 549,78 euro. Dla osoby samotnej w pierwszej klasie podatkowej oznacza to brutto ok. 5 774 euro miesięcznie, a w trzeciej klasie podatkowej ok. 5 080 euro.

Droższe domy - tyle trzeba zarabiać

Dla nieruchomości o wartości 400 tys. euro, przy tych samych założeniach, miesięczna rata wynosi 1 893,21 euro. Dochód netto powinien wynosić co najmniej 4 733,03 euro, co przekłada się na brutto ok. 8 074 euro w pierwszej klasie podatkowej i 6 948 euro w trzeciej.

Jeśli wartość nieruchomości wynosi 500 tys. euro, miesięczna rata to 2 366,51 euro. Dochód netto powinien wynosić co najmniej 5 916,28 euro, co oznacza brutto ok. 10 298 euro w pierwszej klasie podatkowej i 8 757,32 euro w trzeciej.