Walczył z byłą żoną o 47 krów. Tak skończył się nietypowy rozwód

Sąd Okręgowy w Białymstoku rozstrzygał spór między małżonkami J.K. i D.K. o stado 47 krów. Jak poinformowała "Rzeczpospolita", rolnik twierdził, że zwierzęta były jego własnością jeszcze przed ślubem. Sąd jednak uznał, że krowy stanowią majątek wspólny , co oznacza, że powinny być podzielone przy rozwodzie.

Rolnik nie zgodził się z wyrokiem, argumentując, że wszystkie krowy pochodziły ze stada pierwotnego i nigdy nie były kupowane dodatkowo. Mężczyzna odwołał się do Sądu Najwyższego, który przeanalizował sprawę i odwołał się do przepisu kodeksu rodzinnego, który mówi, że dochody z majątku osobistego również wchodzą w skład majątku wspólnego.

Tym samym Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego w Białymstoku o podziale stada, co oznacza, że rolnik musi podzielić się krowami z byłą żoną.

Opisywaliśmy sprawę małżeństwa z Bydgoszczy, które było w trakcie procedury rozwodowej. W trakcie postępowania pojawiły się problemy dot. dalszych losów mieszkania należącego do małżonków.

Kredyt mieszkaniowy zaciągnęli przed laty we trójkę: jej teściowa, ona i jej mąż. Teściowa nigdy z nimi nie mieszkała i nie zamierzała, nie płaciła też rat kredytu, ale pomogła im jako trzecia osoba zaciągnąć kredyt, ponieważ we dwójkę było im ciężko. Formalnie jednak są współwłaścicielami nieruchomości, każdy z udziałem 1/3. Zaznaczyła, że udział należący do męża ma zostać sprzedany za jego długi.