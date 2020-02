Chcesz kupić "prawdziwego" łososia? To nie patrz na produkty z napisem "atlantycki"

Norweski łosoś ma już tak złą opinię, że jego producenci stosują zgrabny trik, by skłonić nas do zakupu. Jeszcze kilka lat temu łososie z hodowli były opisywane po prostu jako "norweskie", ale kontrowersje dotyczące ich jakości sprawiły, że stały się "atlantyckimi". Choć otwartego oceanu na oczy nie widziały.

Tzw. łosoś norweski od dawna jest przedmiotem sporych kontrowersji. Z jednej strony mamy wyniki badań, które dowodzą, iż jest pompowany nienaturalnymi paszami a nawet antybiotykami. Łososie hodowane są w olbrzymich klatkach zanurzonych w morzu, karmione tym, co wrzuca im się do wody a potem po prostu wyławiane. Norwegowie do hodowli wykorzystują swoje niezliczone fiordy – dzięki nim mają łatwy dostęp do głębokiego morza tuż obok brzegu.