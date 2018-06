Chcesz kupić truskawki - zbierz je sam. Plantatorzy radzą sobie z brakiem rąk do pracy

Polscy plantatorzy sięgają po znany na świecie sposób na brak rąk do pracy. Do zbioru truskawek zatrudniają klientów. W zamian oferują niższe ceny.

- To był mój desperacki krok. Nie miałem innego wyjścia. Natomiast pomysł jest made in USA - mówi "Faktom" TVN Bogumił Bigaj, który hoduje truskawki niedaleko Warszawy. Na jego polu klienci sami mogą zebrać owoce, niektórzy robią to po raz pierwszy w życiu.