Chemia i słodycze w Polsce mają być równie dobre co niemieckie. Właściciele sklepów z "chemią z Niemiec" nie boją się zmian

Unia Europejska zapowiada koniec podwójnych standardów. Polskie i zagraniczne produkty mają być tej samej jakości. Może to być koniec działalności dla setek drobnych przedsiębiorców, którzy handlują słodyczami lub chemią z Niemiec. Ci jednak są wyjątkowo spokojni o biznes.

- Według mnie proszki z Niemiec są bez porównania lepsze. Są o wiele bardziej wydajne, o wiele ładniej piorą, są bardziej skoncentrowane. To samo produkty do sprzątania - przekonuje pani Magdalena z Podkarpacia, która od dekady zajmuje się handlem zagranicznymi produktami.

Podobnego zdania jest pani Aneta z jednej z podwarszawskich miejscowości, która również od ok. 10 lat handluje produktami z Niemiec.

- Tamte są lepsze. Bardziej skoncentrowane. Nie zawierają kredy i sodu. Niemieckie proszki naprawdę piorą. Nie trzeba sypać tyle, co kupionego w polskim sklepie - wyjaśnia. Pani Aneta uważa też, że odpady z zachodnich fabryk trafiają do nas jako pełnowartościowe produkty.

- Ja po towar jeżdżę sama i jak Niemiec biorę sobie produkt z półki. Wtedy mam pewność, że to będzie lepsze - przekonuje. Zaznacza też, że niemieckie produkty są w porównywalnej cenie do polskich, a jeśli są nieznacznie droższe, to i tak - jej zdaniem - chodzi przede wszystkim o jakość.