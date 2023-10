Chiny szpiegują biznes. "Widzimy kampanię na wielką skalę"

MI5 próbuje ostrzec dziesiątki tysięcy brytyjskich firm, które są potencjalnie zagrożone, a to wymaga od służb bezpieczeństwa upublicznienia informacji w sposób, w jaki nie robiły tego wcześniej. Jak ujawnił McCallum, MI5 wie, że domniemani chińscy agenci skontaktowali się z ponad 20 tys. osób w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem profesjonalnych portali społecznościowych, takich jak Linkedin, aby spróbować nakłonić ich do przekazania poufnych informacji. To dwukrotnie wyższa liczba niż podawano do tej pory.