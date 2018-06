Chwilówka a wiek pożyczkobiorcy

Dzięki chwilówkom można w kilkanaście minut znacząco podreperować domowy budżet, dlatego zainteresowanie tego typu pożyczkami jest coraz wyższe.

Jeżeli emeryt decyduje się na wzięcie chwilówki, jest zobowiązany do spełnienia tych samych warunków co pozostali pożyczkobiorcy. Zaświadczenie o przyznaniu emerytury jest niewymagane, lecz starsza osoba musi posiadać własny rachunek bankowy, co często jest problematyczną kwestią w przypadku seniorów. Co ważne, emeryci korzystający z pożyczek pozabankowych nie muszą przedstawiać zabezpieczeń spłaty chwilówki na wypadek śmierci.