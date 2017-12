Circle K to nowa marka na polskim rynku. Kanadyjska grupa, w której skład wchodzi, kupiła norweskiego Statoila.

Circle K - historia

Circle K to amerykańska firma (obecnie spółka córka grupy Alimentation Couche-Tard), założona w 1951 r. w El Paso w Teksasie przez Freda Herveya. Wszystko zaczęło się od zakupienia przez niego trzech lokali Kay's Food Stores, które przedsiębiorca przekształcił w początkowo niewielką sieć Circle K.

W ciągu kilku lat firma zwiększyła zasięg do kolejnych stanów. W latach 70. było już około tysiąca lokali pod tym szyldem. Wkrótce pierwsze sklepy Circle K zaczęły pojawiać się za granicą, w tym w Japonii.

Znaczącą postacią w historii Circle K był Karl Eller, dzięki któremu firma nie tylko podwoiła liczbę swoich placówek, ale i była drugą największą siecią sklepów spożywczych w Stanach Zjednoczonych. Circle K było obecne w 32 stanach, a poza granicami USA - w 13 krajach. Niesamowity sukces finansowy dobiegł końca w 1990 r., kiedy gospodarka zaczęła podupadać, w wyniku czego Karl Eller odszedł ze stanowiska, a Circle K ogłosiło bankructwo. Nie było to jednak ostatnie słowo firmy.

W latach 90. marka była przekazywana z rąk do rąk. Wykupowały ją różne firmy, a w 2003 r. Circle K trafiła do kanadyjskiej Alimentation Couche-Tard Inc. Dziś jest to najbardziej dochodowa spółka zależna grupy.

Circle K - działalność

Circle K to sieć stacji benzynowych i sklepów spożywczych, należąca do Alimentation Couche-Tard Inc.(w jej ramach obok Circle K znajdują się marki: Couche-Tard, Mac's, On the Run, a także 7-jours, Dairy Mart, Daisy Mart oraz Winks).

Podmiotami zależnymi od Circle K są: CST Brands, Inc., Richcor, Inc. i Texas Star Investments, Inc.

Circle K - oferta

W sieci Circle K można znaleźć typowe produkty dla stacji benzynowych i towarzyszących im sklepów. Oprócz tego marka ma swoją unikalną ofertę, obejmującą m.in.: produkty: paliwa miles® i milesPLUS®;

Simply Great Coffee;

Prawdziwe Hot Dogi prosto z grilla.

Circle K w Polsce

W 2012 r. grupa Alimentation Couche-Tard zakupiła rozpoznawalną przez Polaków markę Statoil (Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o.) z tymczasowym prawem do korzystania z nazwy. Tranformacja znanych nam stacji benzynowych będzie trwała do 2018 r.