Citi Handlowy blokuje karty klientów. "To kwestia bezpieczeństwa"

Od piątku niektórzy klienci banku Citi Handlowego dostają informacje o blokadach kart kredytowych. - W oddziałach były tłumy, czekałem w kolejce 1,5 godziny - pisze zdenerwowany klient Ryszard. - Blokujemy te karty, na których pojawiły się podejrzane operacje - odpowiada bank i uspokaja.

- Od piątku wieczorem 16 lutego wszyscy posiadacze kart kredytowych Citi Handlowy mają je zablokowane. Bank nie może ich odblokować i wystawia na poczekaniu nowe - pisze do nas zdenerwowany czytelnik pan Ryszard. Skontaktował się za pośrednictwem formularza DziejesieWP . Informacje o blokadach pojawiają się też na portalach społecznościowych.

- Dostaję info, że karta zablokowana a nie jestem w stanie się do państwa dodzwonić - pisze klientka na stronie banku. - Właśnie dostałem SMSa: karta została zastrzeżona 16-02-2019. Nie dziwi was to? - pyta kolejna osoba.