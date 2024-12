Co czwarty Polak wyrzuca do śmieci ogólnych. Grozi im 5 tys. zł kary

Elektroodpady obejmują zarówno sprzęt elektroniczny, jak i elektryczny, zawierający szkodliwe substancje, m.in. rtęć, ołów czy kadm. Dotyczy to zarówno małych urządzeń, takich jak telefony, żarówki, świetlówki, baterie, czy powerbanki, jak i większych sprzętów RTV i AGD.

Nieprawidłowo składowane, te toksyczne związki mogą długi czas degradują środowisko. Wyrzucenie elektroodpadów do zwykłego kosza może prowadzić do kar pieniężnych sięgających 5 tysięcy złotych.

Niepotrzebną elektronikę można dostarczać do dedykowanych punktów zbiórki, takich jak PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) . PSZOK-i zbierają nie tylko elektronikę, ale często również większe odpady, jak stare meble.

Małe elektroodpady, takie jak żarówki czy baterie, można wrzucić do specjalnych pojemników, które znajdują się w wielu sklepach . Jeśli chodzi o większe urządzenia, można skorzystać z usług firm, które oferują ich odbiór bezpośrednio z domu.

Wielu ludzi sądzi, że paragony powinny trafiać do pojemników na papier. Jednak według badania dla Instytutu ESG z 2023 roku, aż 58 procent uczestników deklaruje wrzucanie ich do niebieskiego pojemnika .

Jednak jest to błędna praktyka, ponieważ paragony drukuje się na papierze termicznym, który nie nadaje się do recyklingu. Chemikalia na ich powierzchni umożliwiają wydruk tekstu i grafik pod wpływem ciepła, co może zanieczyszczać papier w procesie recyklingu.