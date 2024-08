Gdzie wyrzucić pusty dezodorant? Wielu popełnia ten błąd

Z kolei puste pojemniki po oleju silnikowym nie powinny trafiać do żółtych pojemników na odpady. Nie wolno również wylewać resztek oleju do kanalizacji. W większości przypadków urzędnicy powinni skierować nas do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie takie odpady są prawidłowo utylizowane.