Co dalej z cenami energii? "Pomysłów jest kilka"

Szef URE, zapytany o rekomendacje dla rządu w kwestii cen energii elektrycznej, zaproponował zatwierdzenie nowej taryfy obowiązującej od 1 lipca 2024 roku na okres co najmniej 12 miesięcy. - W takiej sytuacji możemy przyjąć do kalkulacji taryfy już inne koszty przedsiębiorstw, tzn. nie te wysokie za ubiegły rok, ale częściowo oczywiście też te koszty wysokie, ale w dużej mierze też te obecne ceny energii czy ceny gazu. Co spowoduje, że w zasadzie z cenami czy taryfami będziemy już dużo bliżej cen, które są zamrożone - dodał Gawin.