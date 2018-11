Co jest otwarte 12 listopada? W tych miejscach zrobisz zakupy

Tłumy, kolejki do kas, kolejki do miejsc parkingowych. Tak wyglądała sobota 10 listopada. Dlaczego? Bo 11 i 12 listopada są dwa dni wolne. Nie udało się zrobić zakupów? Potrzebujesz czegoś na szybko? Nic straconego. Lista miejsc, które będą otwarte 12 listopada jest całkiem długa.

Co będzie czynne na pewno? Sklepy, których właściciele zdecydują się na otwarcie (bądź pozwolą im na to okoliczności) i żeby stanąć za ladą będą tego dnia pracować jak w regularny dzień. A to oznacza, że najprawdopodobniej otworzy się część sklepów takich sieci jak Żabka, Lewiatan lub małe osiedlowe punkty pod innymi markami. To właściciele sami zdecydują - i zwykle otwierają się w dni świąteczne na kilka godzin. Informacje najpewniej już wywiesili na witrynach. Przykład? Na warszawskiej Ochocie jedna z Żabek będzie otwarta przez osiem godzin.