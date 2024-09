"Co łaska", czyli ile? Taką kwotę zażyczył sobie ksiądz za pogrzeb

Portal wywnioskował, że "co łaska" za chrzest wynosi od 100 do 500 zł, za ślub trzeba zapłacić od 500 do 2 tys. zł, a pogrzeb prowadzony przez księdza może kosztować od 400 do 1200 zł. Wiele zależy od lokalnych zwyczajów, parafii oraz regionu, w którym odbywa się uroczystość.