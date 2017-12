Co się dzieje, kiedy spotkanie opłatkowe wymyka się spod kontroli? Wspólne kolędowanie z open barem i tancerkami

- Do bójek między pracownikami dochodzi co roku. Teraz nasz klient nauczony doświadczeniem, sam już wynajmuje dodatkową ochronę do hotelu - mówi organizator imprez z wieloletnim doświadczeniem w branży eventowej. Wigilie firmowe to bowiem nie łamanie się opłatkiem w cieniu palącego się kominka, ale najczęściej imprezy z alkoholem, seksem i przemocą.

Prezes jednej z firmy tak chciał potańczyć, że zażyczył sobie natychmiastowego sprowadzenia DJ. Musiał zapłacić za to kilka tysięcy więcej niż zwykle (WP.PL)

Z oczywistych powodów żaden z organizatorów takich spotkań, nie chciał z nami rozmawiać oficjalnie. Jednak anonimowo dość chętnie opowiedzieli nam o tym, co może się zdarzyć przy okazji imprez opłatkowych. Niespodzianki jednak nie ma. Okazuje się, że częściej szkodzą gościom trunki niż potrawy.

- Obowiązuje nas dyskrecja. Uogólniając mogę jednak powiedzieć, że absolutnie nie ma znaczenia, czy spotykają się ze sobą pracownicy produkcji z podstawowym wykształceniem czy bankierzy. Zatrucia alkoholowe, zasypianie na stołach i bójki, zdarzają się bez względu na branże - mówi właścicielka firmy eventowej z Warszawy.

Jak wspomina, tolerancja na spożywanie dużej ilości alkoholu podczas takich spotkań może przybierać różne formy. W jednej z bardzo znanych firm z sektora IT obowiązuje nawet niepisana reguła, by pracownicy i pracownice z długimi włosami brali na takie spotkania gumki do włosów.

Szef zakochany bez pamięci

- To takie ciche nieformalne zalecenie. Widać nauczeni doświadczeniem wyciągnęli wnioski i wiedzą już, że łatwiej pomóc zatrutemu alkoholem, który ma czym spiąć włosy - opowiada, dyplomatycznie pomijając szczegóły, nasza rozmówczyni.

Niestety ilość wypitego alkoholu doprowadza też do innych zachowań. Czasami sprawy komplikują się na tyle, że wracający do pracy, nie mogą potem uwierzyć w to, czego byli świadkami.

- Mieliśmy przypadek, kiedy podczas jednej z takich imprez, topowa menadżerka wpadła w oko prezesa firmy. Zaloty były na tyle natarczywe, że musiała się schować w hotelowej piwnicy. Wszystko byle tylko nie wzywać ochrony ani policji – opowiada właścicielka firmy eventowej.

Warto jednak zaznaczyć, że wszyscy nasi rozmówcy zauważają poprawę zachowania gości takich spotkań. Z roku na rok widać większą kulturę i ostrożność w wypijaniu ”stawianego” przez firmę alkoholu. Ciągle jednak organizatorzy przynajmniej na jednej takiej wigilii w roku muszą wcześniej zamykać bary.

Open bar zamknięty

- Niestety zdarza się, że open bar wyzwala w ludziach jakiegoś demona. Kiedy obserwujemy, że poziom upojenia już jest niebezpieczny dla zdrowia, kończymy z wydawaniem alkoholu. W zeszłym roku musieliśmy nawet wypraszać gości z imprezy znacznie wcześniej niż było to zaplanowane - mówi właściciel firmy eventowej z południowej Polski.

Jego firma zapewnia na takich spotkaniach wszelkie atrakcje. Również z organizacją koncertów kolęd wyśpiewanych przez największe polskie gwiazdy.

Wbrew pozorom okazuje się, że znani i lubiani z ekranów i kolorowych gazet nie są wcale nietykalni. Nie jest tajemnica, że za prowadzenie takiego spotkania opłatkowego najbardziej znani aktorzy czy prezenterzy telewizyjni pobierają garze w wysokości nawet około 10 tys. zł.

Niestety bywa i tak, że klienci firm eventowych czują się wobec takich kosztów zwolnieni z jakichkolwiek zasad obowiązujących w cywilizowanych relacjach międzyludzkich.

- To było straszne. Jeden z podpitych prezesów, który na co dzień wyraża się z olbrzymią kulturą, zwymyślał okropnie naszego konferansjera za jakiś błąd w nazwisku pracownika. Prezenterem był człowiek dobrze znany telewidzom, który mimo dużego refleksu scenicznego nie był w stanie wydusić z siebie słowa po takiej reprymendzie - opowiada nasz rozmówca.

Bójka musi być

Inny właściciel firmy eventowej spod Poznania w przypadku jednej z firm produkcyjnych z Wielkopolski wie już dokładnie, na co się szykować. Ostrzeżenia, kary finansowe i dyscyplinujące rozmowy z pracownikami nic nie zmieniają.

- Już od 6 lat, od kiedy współpracuje z tą firmą, co roku jest to samo. Na początku opłatek oficjalne przemowy, a potem mordobicie. Nawet brak alkoholu w zeszłym roku im nie przeszkodził. W tym roku już sami zatrudniają ochronę, która wspiera tę z hotelu, gdzie odbywa się coroczna impreza opłatkowa - mówi nasz rozmówca.

Krewcy pracownicy tej firmy mają też kierownictwo niewylewające za kołnierz. W zeszłym roku bitni goście uratowali swojego kierownika, który zasnął w bardzo nietypowym miejscu.

- Chyba miał już dość i chciał odsapnąć na zewnątrz. Jednak zaczęło padać i wymyślił sobie najwyraźniej, że pod firmowym busem będzie mu na śniegu wygodnie. Na szczęście zanim nad ranem auto zaczęło rozwozić pracowników, ktoś zauważył wystające buty - mówi właściciel firmy organizującej przyjęcia okolicznościowe.

Opłatek taneczny

Jak się okazuje, spotkanie opłatkowe nie daje też pełnej gwarancji, że do jego końca z głośników płynąć będą tylko kolędy. Jak opowiada jeden z rozmówców, często zdarza się, że po kolejnych toastach i godzinach spotkania, wśród gości chęć wypróbowania swoich sił na parkiecie zaczyna mocno wzbierać.

- W zeszłym roku w klasowej restauracji w centrum Warszawy ważny prezes jednej z firm zażyczył sobie natychmiastowego sprowadzenia DJ. To, że musiał zapłacić za to kilka tysięcy więcej niż zwykle, nie powstrzymało pędu na parkiet. Ze spotkania opłatkowego zrobiła się suto zakrapiana impreza do 3 w nocy – opowiada właścicielka firmy eventowej.

Z tańcem na opłatku związana jest jeszcze jedna historia, której świadkiem był nasz rozmówca z Poznania. Jeden z jego klientów chciał na takim spotkaniu czegoś więcej, czegoś mniej oczywistego i zamówił pokaz tańca.