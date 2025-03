Ile zarabia prezes Żabki? Dostał sporą podwyżkę

Tomasz Suchański , pełniący funkcję prezesa Żabka Group od 2016 r., może liczyć na spore wynagrodzenie. Z raportu finansowego spółki wynika, że w 2024 r. zarobił 4,46 mln zł. "Fakt" podaje, że to wzrost o 19,2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 372 tys. zł, co daje około 185 tys. zł netto.

Pensje członków zarządu i rady nadzorczej Żabka Group w 2024 r. pochłonęły prawie 40 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do 23 mln zł rok wcześniej. "Fakt" wyliczył, że przeciętny członek zarządu zarabiał 255 tys. zł brutto miesięcznie.

Dla porównania średnia pensja pracownika Żabki wyniosła 12,7 tys. zł brutto. To oznacza, że pensja prezesa Żabki to równowartość wynagrodzenia 29 pracowników tej sieci handlowej.

Pomimo spadków wartości akcji, Żabka Group odnotowała wzrost zysków o 66 proc., osiągając 714 mln zł przy przychodach na poziomie 27,3 mld zł. Kapitalizacja firmy wynosi obecnie 21 mld zł, co jest wynikiem niższym niż początkowa wycena 23 mld zł po debiucie na warszawskiej giełdzie. Skorygowana EBITA wyniosła 987 mln zł w porównaniu do 836 mln zł rok wcześniej.

Żabka zadebiutowała na giełdzie 17 października 2024 r. Cena akcji na zakończenie notowań w czwartek wyniosła 21,50 zł. To kurs równy cenie, po jakiej sprzedawane były akcje w ofercie publicznej.

- Pierwsza oferta publiczna akcji Grupy Żabka to największy debiut na warszawskiej giełdzie od wielu lat i otwarcie nowego rozdziału w historii GPW. To jest moment, na który bardzo długo czekaliśmy, to jest otwarcie nowego rozdziału w historii warszawskiej giełdy - stwierdził prezes GPW Tomasz Bardziłowski.