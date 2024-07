Co się dzieje na rynku buraków? Oto ceny tego warzywa

Jednak zdecydowanie w górę poszły ceny polskich, młodych ziemniaków. W poniedziałek 8 lipca ceny młodych ziemniaków o żółtym miąższu na rynku hurtowym w Broniszach dochodziły do 28 zł za worek, co przekłada się na 1,86 zł/kg. Natomiast jasne odmiany, takie jak Arrow i Irga, były wyceniane na 35 zł za worek, co daje 2,33 zł/kg