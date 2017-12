Co zrobić z nietrafionym prezentem? Jeśli po prostu ci się nie podoba, może być problem

Prezent fajny, ale się popsuł? Trzeba poprosić "Mikołaja" o potwierdzenie zakupu. Gorzej, jeśli po prostu podarunek nie przypadł do gustu. Wówczas wszytko w rękach sprzedawcy.

Jak podkreśla Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów trudniej będzie, jeśli "Mikołaj" kupował prezenty w tradycyjnym sklepie. - Tu wszystko zależy od dobrej woli sprzedawcy . To on stawia warunki. Może w ogóle nie przyjąć towaru, zgodzić się tylko na wymianę, przelać pieniądze na kartę podarunkową lub zażądać oryginalnego opakowania - tłumaczą urzędnicy.

Warto również pamiętać, że osoba składająca reklamację nie jest zobowiązana do załączenia oryginalnego opakowania reklamowanego produktu. Sprzedawca nie może go od nas wymagać.

W przypadku nietrafionego prezentu pozostaje jeszcze jedna opcja. Można go po prostu sprzedać, chociażby przy pomocy internetowych serwisów aukcyjnych. Poświąteczny czas to także dobry moment na zakupy. To, że prezent nie przypadł do gustu komuś innemu, nie oznacza, że nam się nie przyda. Ceny na takich aukcjach są często bardzo atrakcyjne.