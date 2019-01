Comiesięczne obowiązki w jednoosobowej firmie – jak sobie z nimi radzić?

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga koncentracji, ponieważ przedsiębiorca sam musi pamiętać o każdym terminie, płatności oraz dokumencie, jaki trzeba przyjąć lub wydać. Na szczęście w obowiązkach wspierają go odpowiednie narzędzia.

Końcówka miesiąca w mikroprzedsiębiorstwach często bywa nerwowa. Gdzieś zgubiły się niezaksięgowane faktury, ZUS za poprzedni miesiąc wciąż nie jest opłacony, a wysłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego zajmuje stanowczo zbyt wiele czasu. Jeśli do tego firma prowadzi sklep internetowy, trzeba czasem napisać maila z przeprosinami, ponieważ ktoś zamówił produkt, którego nie ma już w magazynie. Oczywiście, przepisując dane osobowe, trzeba pamiętać o RODO. A nie wspomnieliśmy jeszcze ani słowa o deklaracji do Urzędu Skarbowego ani żmudnym procesie księgowania. Kiedy wreszcie wszystko udaje się załatwić, a miesiąc zamknąć, cały tryb rozpoczyna się na nowo.

Wystawianie faktur odbywa się o różnych porach miesiąca, a nawet dnia. Wielu przedsiębiorców zwleka z tym do ostatniej chwili, wypisując potem dokumenty w pośpiechu. W takiej sytuacji nietrudno o błąd. Źle numerowana faktura może przysporzyć sporo kłopotów, ale dużo poważniejsze konsekwencje może mieć np. przecinek postawiony w niewłaściwym miejscu. Problem znany bardzo dobrze wszystkim osobom prowadzącą działalność to opłacanie faktur. Według danych KRD 85% firm deklaruje, że ich kontrahenci mają problemy z czynieniem dopełnianiem tego obowiązku w wyznaczonym terminie lub nie robią tego w ogóle. Jak jednak skutecznie pilnować poszczególnych terminów, kiedy w miesiącu wystawia się nawet kilkadziesiąt dokumentów sprzedażowych?

Z pomocą przychodzą narzędzia, które w znacznym stopniu automatyzują cały proces, dbając także o firmowy portfel. Dzięki takim programom, jak Comarch ERP XT, nie trzeba już pamiętać, jaki numer widniał na wystawionej ostatnio fakturze. Numeracja odbywa się samoczynnie, podobnie jak weryfikacja, czy dokument został opłacony przez kontrahenta. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi pamiętać o wszystkim, a znalezienie klienta, który nie wywiązał się ze swojego obowiązku jest znacznie łatwiejsze. Do tego możliwy jest dostęp do wszystkich informacji związanych z dokumentacją oraz płatnościami – i to bez względu na czas i miejsce dzięki aplikacji mobilnej Comarch ERP XT. W temacie opłat warto wspomnieć także o możliwości skorzystania z opcji Split Payment przy wysyłaniu przelewu, co usprawni działania podatników VAT.