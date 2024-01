Coraz bliżej decyzji, na którą czeka Kijów. Jest poparcie Joe Bidena

Nie wszyscy są entuzjastami pomysłu konfiskaty

Jednak nie wszyscy kongresmeni są entuzjastycznie nastawieni do tej koncepcji. Część z nich wyraziła krytykę, podkreślając, że przyjęcie ustawy mogłoby prowadzić do "usztywnienia" stanowisk niektórych krajów, takich jak Indie, Brazylia i RPA, w kontekście konfliktu Rosji z Ukrainą. Mogłoby to również doprowadzić do dalszej eskalacji napięć w relacjach USA z Chinami - informuje portal Bloomberga.