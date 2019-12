Starsi Polscy nie chcą już zabijać karpi, za to młodsi aż się do tego rwą. Ofiarą tradycji stanie się 8,5 mln ryb

W grudniu na rzeź trafi nawet 8,5 miliona karpi. Polacy są podzieleni w sprawie tego, w jakiej formie kupować te ryby: żywe czy już ubite i porcjowane? Co ciekawe, za "tradycyjnym" kupowaniem żywej ryby opowiadają się przede wszystkim ludzie młodzi - wynika z badania dla Wirtualnej Polski.

Mniej więcej połowa rodaków (46 proc.) zamierza kupić na święta żywego karpia. Wśród można wyodrębnić 2 grupy: 24 proc. zrobi to na pewno, 22 proc. "raczej tak" - wynika z badania ABR SESTA i SYNO Polska dla Wirtualnej Polski.

Z drugiej jednak strony 49 proc. Polaków mówi, że żywego karpia nie kupi. Warto zwrócić uwagę, że największą wartość – aż 30 proc. całości – uzyskała odpowiedź "zdecydowanie nie planuję" i istotnie częściej tę odpowiedź wskazywały osoby powyżej 56. roku życia niż młodzi – do 35 lat.

Upada więc mit o tym, że to osoby starsze, przywiązane do tradycji, kupują żywe karpie, by je samodzielnie ubić i przyrządzić.